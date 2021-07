Death's Door, lo splendido action RPG di Devolver Digital ha venduto 100.000 copie in una sola settimana (Di lunedì 26 luglio 2021) L'ultima uscita di Acid Nerve, Death's Door, ha raggiunto i 100.000 giocatori dopo solo una settimana dall'uscita: "Grazie mille per il supporto e l'amore per il nostro piccolo corvo" si legge in un tweet. Si tratta del secondo gioco in assoluto di Acid Nerve con il primo Titan Souls che è stato lanciato nell'aprile 2015. Ha anche ottenuto ottime recensioni nelle varie testate giornalistiche (qui potete trovare la nostra recensione). Insomma, è un traguardo eccezionale per lo studio di sviluppo che ha celebrato la lieta novella attraverso Twitter. "Mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 26 luglio 2021) L'ultima uscita di Acid Nerve,'s, ha raggiunto i 100.000 giocatori dopo solo unadall'uscita: "Grazie mille per il supporto e l'amore per il nostro piccolo corvo" si legge in un tweet. Si tratta del secondo gioco in assoluto di Acid Nerve con il primo Titan Souls che è stato lanciato nell'aprile 2015. Ha anche ottenuto ottime recensioni nelle varie testate giornalistiche (qui potete trovare la nostra recensione). Insomma, è un traguardo eccezionale per lo studio di sviluppo che ha celebrato la lieta novella attraverso Twitter. "Mietere le anime dei defunti, giorno dopo giorno, potrebbe sembrare monotono, ma per un ...

