Davide Silvestri è cugino di Kekko Silvestre dei Modà | perché hanno il cognome diverso?

Advertising

Ilsuperbo89 : Davide Silvestri sarebbe una bella scelta. Un personaggio sicuramente che sarebbe bello rivedere dopo il periodo di… - SAMUELELONGO16 : @cheTVfa @davidemaggio Ma chi è Davide Silvestri ? - MondoTV241 : GFVip:Carmen Russo e Davide Silvestri verso la porta rossa #carmenrusso #grandefratellovip #davidesilvestri - fabiofabbretti : RT @davidemaggio: #BOOM! Carmen Russo e Davide Silvestri verso il Grande Fratello Vip #GFVip Leggi l’anteprima di - EricaDoddo : RT @ReTwitStorm_ita: BOOM! #Carmen #Russo e #Davide #Silvestri #Verso il #Grande #Fratello Vip -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

Ora Alfonso Signorini mette gli occhi su due vipponi. E la spiffetata, lanciata daMaggio, fa subito il giro della Rete. Infattk, sarebbero in trattativa per il Gf vip(che ha partecipato all' Isola dei famosi ) e Carmen Russo , che la scorsa settimana si è raccontata in un'intervista su Chi con suo marito Enzo Paolo Turchi . Maggio in una diretta ...Grande Fratello Vip , nuovi nomi all'orizzonte. Quando nel settembre del 2003e Carmen Russo accettarono di vivere su una spiaggia deserta a Samanà non potevano sapere a cosa sarebbero andati incontro. Era la prima edizione de L'Isola dei Famosi targata Rai Due.Infattk, sarebbero in trattativa per il Gf vip Davide Silvestri (che ha partecipato all’Isola dei famosi) e Carmen Russo, che la scorsa settimana si è raccontata in un’intervista su Chi con suo marito ...Continuano a venire fuori le indiscrezioni sui possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Anche se manca ancora qualche mese, infatti, Signorini ha ...