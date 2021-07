Copyright, procedura di infrazione Ue contro l’Italia (e altri 20 Paesi) per non aver recepito nei tempi previsti la direttiva del 2019 (Di lunedì 26 luglio 2021) La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento della discussa direttiva Ue sul diritto d’autore sul web approvata dal Parlamento europeo nel 2019. In realtà, le direttive sono state approvate nell’aprile scorso, quindi nei termini fissati da Bruxelles. Quello che manca è la piena attuazione con un decreto legislativo che il governo deve ancora adottare e che è stato presentato il 12 luglio, fuori dai termini. Roma comunque non è sola: altri 20 Paesi hanno ricevuto la lettera di costituzione in mora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) La Commissione europea ha avviato unadiper il mancato recepimento della discussaUe sul diritto d’autore sul web approvata dal Parlamento europeo nel. In realtà, le direttive sono state approvate nell’aprile scorso, quindi nei termini fissati da Bruxelles. Quello che manca è la piena attuazione con un decreto legislativo che il governo deve ancora adottare e che è stato presentato il 12 luglio, fuori dai termini. Roma comunque non è sola:20hanno ricevuto la lettera di costituzione in mora ...

