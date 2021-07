Caso Storari, Csm si riunisce per decidere se adottare provvedimenti. Prime audizioni (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi al via le audizioni della procura di Milano. 150 magistrati firmano un documento in difesa del pm milanese sotto indagine a Brescia per rivelazioni di atti d'ufficio. Salvi ne chiede il ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 26 luglio 2021) Oggi al via ledella procura di Milano. 150 magistrati firmano un documento in difesa del pm milanese sotto indagine a Brescia per rivelazioni di atti d'ufficio. Salvi ne chiede il ...

petergomezblog : Caso Amara, Davigo: “Diedi i verbali a Ermini, ne parlai a Salvi: non chiesero di formalizzare. Storari? In un Paes… - fattoquotidiano : Ben 78 magistrati della Procura di Milano hanno pubblicamente espresso solidarietà nei riguardi del pm Storari [di… - Franz215072382 : RT @fattoquotidiano: Ben 78 magistrati della Procura di Milano hanno pubblicamente espresso solidarietà nei riguardi del pm Storari [di @an… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Caso Storari, lettera-appello dei pm di Milano. Firmano 56 su 64: «Turbati non da lui» - statodelsud : Caso Eni, aumentano le firme delle toghe a sostegno del pm Storari -

Milano, i colleghi stanno con Storari: raccolta firme contro il trasferimento Una settantina di magistrati di Milano, tra Pm e Gip, hanno firmato un documento di solidarieta' al Pm del caso Amara, Paolo Storari, per il quale la procura generale della Cassazione ha chiesto nei giorni scorsi il trasferimento alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura. Sono ...

Caso Storari, lettera-appello dei pm di Milano. Firmano 56 su 64: «Turbati non da lui» Corriere della Sera Caso Eni, aumentano le firme delle toghe a sostegno del pm Storari Stanno aumentando col passare delle ore, e sfiorano già la cifra di 150, le firme delle toghe milanesi al documento di solidarietà e stima per il pm Paolo Storari ... per il caso dei verbali ...

Caso Amara, l’appello di 78 pm milanesi contro il trasferimento di Storari chiesto al Csm: “La… Sono arrivate firme anche dagli altri uffici del distretto, come quelle dell’intera procura di Busto Arsizio. A promuovere la manifestazione di solidarietà a Storari il procuratore aggiunto e capo del ...

