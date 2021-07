Boris Godunov | in onda su RAI 5

(Di lunedì 26 luglio 2021), scrittp da Modest Musorgskij sul.falsariga della tragedia omonima di Aleksandr Puskin, è l’opera che apre le danze del lunedì teatrale di RAI 5. Si tratta della versione del 2011, andata in scena presso il teatro regio di Torino. Cura la regia Andrei Konchalovskij e dirige l’orchestra il maestro Gianandrea Noseda. L’opera è ambientata in un periodo particolare per la Russia, quando a pochi mesi dalla morte di Ivan il Terribile, il paese non riesce a riprendersi da sommosse e rivoluzioni. Nel cast, Orlin Anastassov nel ruolo di, Vladimir Vaneev nel ruolo di Pimen, Alessandra ...

Advertising

raicinque : Stamattina alle 10.00 a #Rai5 #26luglio 2021 da @TeatroRegio 'Boris Godunov' di #Musorgskij grande affresco della R… -

Ultime Notizie dalla rete : Boris Godunov

Il Giornale della Musica

... ma anche dei grandi parchi silenziosi, delle sale da concerto e dei teatri (al glorioso teatro d'Opera e Balletto Taras ?evcenko vidi una rappresentazione deldi Modest Musorgskij ...Gli studiosi suggeriscono che questa chiesa in pietra sorgesse sul sito di una in legno, costruita per volere dello zarnel XVII secolo. A metà degli anni Trenta, il tempio fu demolito ...Mentre la capitale Kiev cerca di darsi un tono internazionale, anche adottando uno sfrenato neoliberismo, il passato resta custodito a Chernobyl e a Babij Jar ...Appuntamento mercoledì 21 luglio (ore 21.30) in piazza San Martino. In programma, musiche di Piazzolla, Milhaud, Kodálye Puccini ...