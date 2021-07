Barcellona, Messi rinnoverà il contratto ad agosto. Pjanic fuori dal progetto (Di lunedì 26 luglio 2021) Lionel Messi e il Barcellona, un matrimonio che è destinato a continuare nel tempo. Il fantasista argentino, tra i migliori di sempre nel suo ruolo, prolungherà il proprio legame con i blaugrana, firmando l’atteso contratto durante il mese di agosto del 2021. A confermarlo è il quotidiano ‘Sport’, mediante la constatazione che sia il calciatore sia l’agente Jorge Messi siano favorevoli alla continuazione del rapporto professionale con il club spagnolo, che tanto ha dato alla carriera del sudamericano. Messi possiede attualmente uno status di icona, per il Barcellona come ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Lionele il, un matrimonio che è destinato a continuare nel tempo. Il fantasista argentino, tra i migliori di sempre nel suo ruolo, prolungherà il proprio legame con i blaugrana, firmando l’attesodurante il mese didel 2021. A confermarlo è il quotidiano ‘Sport’, mediante la constatazione che sia il calciatore sia l’agente Jorgesiano favorevoli alla continuazione del rapporto professionale con il club spagnolo, che tanto ha dato alla carriera del sudamericano.possiede attualmente uno status di icona, per ilcome ...

Advertising

sportface2016 : #Barcellona, #Messi rinnova ad agosto. #Pjanic ai saluti - giornaleradiofm : Approfondimenti: Dalla Spagna: a giorni il rinnovo di Messi col Barca: (ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il Barcellona da un… - andreastoolbox : Barcellona, attesa per l'annuncio del rinnovo di Messi. Le news di calciomercato | Sky Sport - enzono16 : RT @SkySport: Barcellona, attesa per l'annuncio del rinnovo di Messi. Le news di calciomercato #SkyCalciomercato #Barcellona #Messi https:/… - Daniele20052013 : Barcellona, agosto mese decisivo per il rinnovo di Messi -