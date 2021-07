Babylon’s Fall | la beta ha una data di uscita prima su PC | poi PS4 e PS5 – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di lunedì 26 luglio 2021), il nuovo action di PlatinumGames, potrà essere provato nellafase dellachiusa il mese prossimo,su PC, poi PS4 e PS5.. Square Enix ha annunciato le date di lancio per laa numero chiuso di, l’atteso action game in terza persona sviluppato da PlatinumGames e tornato a mostrarsi in occasione dell’E3 2021, con l’della versione di prova prevista per il 12 agosto 2021 in Europa. Si tratta ancora di unafase dichiusa, divisa in tre sezioni ...