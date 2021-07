Ultimatum di Conte a Draghi: “Lo faccio cadere sulla giustizia”. Ed è scontro con Di Maio (Di domenica 25 luglio 2021) Il pupillo di Marco Travaglio affida al suo ufficio stampa, Marco Travaglio, l’Ultimatum al governo Draghi sulla giustizia. Il titolo del “Fatto Quotidiano“. “O si cambia o non votiamo la fiducia” è tutto un programma, un abbaio in attesa del morso, che forse non arriverà mai, però, visto che in mattinata, all’alba, arriva la rettifica dell’ufficio stampa ufficiale del leader grillino. Ma cosa annuncia oggi il giornale di Travaglio? Un calcio nel sedere a Draghi e alle poltrone, poi la smentita sui virgolettati ma non sui Contenuti, senza citare i destinatari. “In merito ad alcuni ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 luglio 2021) Il pupillo di Marco Travaglio affida al suo ufficio stampa, Marco Travaglio, l’al governo. Il titolo del “Fatto Quotidiano“. “O si cambia o non votiamo la fiducia” è tutto un programma, un abbaio in attesa del morso, che forse non arriverà mai, però, visto che in mattinata, all’alba, arriva la rettifica dell’ufficio stampa ufficiale del leader grillino. Ma cosa annuncia oggi il giornale di Travaglio? Un calcio nel sedere ae alle poltrone, poi la smentita sui virgolettati ma non suinuti, senza citare i destinatari. “In merito ad alcuni ...

