Turrini su Osimhen | ' Quando parte palla al piede è incredibile'

(Di domenica 25 luglio 2021) NAPOLI - L'ex centrocampista del Napoli Francesco, ai microfoni di Canale 21 , ha commentato la vittoria della squadra di Spalletti nell'ultima amichevole con la Pro Vercelli . In particolare ...

... ma quandoparte palla al piede è davvero incredibile : non si può fermare, o fai fallo o lo lasci andare. È molto bello da vedere - conclude- se le avversarie alzano il pressing ......di Dimaro sarà affidata a Umberto Chiariello e al commento tecnico affidato a Francesco. Il ... Contini; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas;Francesco Turrini, ex centrocampista del Napoli, ha speso parole al miele per Victor Osimhen dopo l'amichevole con la Pro Vercelli.Oggi sabato 24 luglio, alle 17.30 al Campo sportivo di Dimaro si gioca Napoli-Pro Vercelli, seconda amichevole prestagionale degli azzurri di Luciano Spalletti ...