Tokyo 2020, tennis femminile: Giorgi elimina Brady in due set, esordio super (Di domenica 25 luglio 2021) Camila Giorgi ha sconfitto Jennifer Brady mediante il risultato di 6-3, 6-2, nel contesto del primo turno del torneo valido per le Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra ha messo in pratica una prestazione a dir poco eccezionale, mostrandosi performante sia al servizio che in risposta; partenza assolutamente straripante dell’italiana, caratterizzata dall’espressione di una velocità di palla incontenibile per l’avversaria. Brady ha tentato di alzare le proprie traiettorie, così da non consentire agevolmente a Giorgi di accelerare con il rovescio, ma mossa tattica apparsa inefficace a lungo ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) Camilaha sconfitto Jennifermediante il risultato di 6-3, 6-2, nel contesto del primo turno del torneo valido per le Olimpiadi di. L’azzurra ha messo in pratica una prestazione a dir poco eccezionale, mostrandosi performante sia al servizio che in risposta; partenza assolutamente straripante dell’italiana, caratterizzata dall’espressione di una velocità di palla incontenibile per l’avversaria.ha tentato di alzare le proprie traiettorie, così da non consentire agevolmente adi accelerare con il rovescio, ma mossa tattica apparsa inefficace a lungo ...

