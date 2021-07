Tokyo 2020, Giuffrida a Casa Italia dopo il bronzo: “Non vedo l’ora di abbracciare i miei genitori” (Di domenica 25 luglio 2021) “Non ho parole, non riesco a parlare. Non vedo l’ora di tornare a Casa per abbracciarvi e mostrarvi la medaglia”. Così Odette Giuffrida si è rivolta ai suoi genitori nel suo breve intervento in collegamento con Casa Italia dopo la conquista della medaglia di bronzo nel judo -57 kg ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’atleta azzurra ha bissato il podio olimpico dopo l’argento ottenuto a Rio de Janeiro nel 2016 e, alla vista dei suoi parenti, non è riuscita a trattenere le emozioni. Ecco il ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) “Non ho parole, non riesco a parlare. Nondi tornare aper abbracciarvi e mostrarvi la medaglia”. Così Odettesi è rivolta ai suoinel suo breve intervento in collegamento conla conquista della medaglia dinel judo -57 kg ai Giochi Olimpici di. L’atleta azzurra ha bissato il podio olimpicol’argento ottenuto a Rio de Janeiro nel 2016 e, alla vista dei suoi parenti, non è riuscita a trattenere le emozioni. Ecco il ...

