Teoria generale delle stronzate

(Di domenica 25 luglio 2021) Chi ritenesse l’ultimo libro di Giancristiano Desiderio un semplice divertissement, una piccola provocazione intellettuale di un crociano annoiato, sbaglierebbe. La , è un libretto semplicemente geniale ok. Intanto partiamo da un’indispensabile definizione: «Mentre le bugie si limitano a sostituire il vero con il falso lefingono l’esistenza di un mondo, di una realtà che invece sono inesistenti, pure fandonie, balle.appunto». Ecco perché sono molto più pericolose. Prendete la bugia più banale: «Io quella donna non la conosco». E pensate alla stronzata: «Io non conosco donne». La politica e i mandarini dell’establishment sono oggi ...

