Spionaggio, Marocco: “Non abbiamo sorvegliato Macron” (Di domenica 25 luglio 2021) “Il Marocco non ha spiato il presidente Emmanuel Macron. Non ha spiato l’ex premier o membri del governo. D’altra parte, non ci sono elementi che lo attestino. La relazione tra Francia e Marocco è particolare, costruita sulla storia, su legami umani e culturali estremamente forti, su interessi comuni”. A dichiararlo, in un’intervista al ‘Journal Du Dimanche’, è l’ambasciatore del Marocco in Francia, Chakib Benmoussa, per il quale “esistono reti ostili al Marocco in Francia e altrove, che seguono una logica di destabilizzazione”. Quanto allo spyware Pegasus prodotto dall’israeliana Nso – al centro della ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 25 luglio 2021) “Ilnon ha spiato il presidente Emmanuel. Non ha spiato l’ex premier o membri del governo. D’altra parte, non ci sono elementi che lo attestino. La relazione tra Francia eè particolare, costruita sulla storia, su legami umani e culturali estremamente forti, su interessi comuni”. A dichiararlo, in un’intervista al ‘Journal Du Dimanche’, è l’ambasciatore delin Francia, Chakib Benmoussa, per il quale “esistono reti ostili alin Francia e altrove, che seguono una logica di destabilizzazione”. Quanto allo spyware Pegasus prodotto dall’israeliana Nso – al centro della ...

Advertising

amnestyitalia : #Pegasus Il giornalista marocchino Omar Radi è stato condannato a sei anni di carcere per reati di spionaggio e stu… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Spionaggio, Marocco: 'Non abbiamo sorvegliato #Macron'. Le parole dell'ambasciatore in Francia. - GHERARDIMAURO1 : Spionaggio, Marocco: 'Non abbiamo sorvegliato Macron' - Adnkronos : #Spionaggio, Marocco: 'Non abbiamo sorvegliato #Macron'. Le parole dell'ambasciatore in Francia. - fisco24_info : Spionaggio, Marocco: 'Non abbiamo sorvegliato Macron': Così l'ambasciatore del Marocco in Francia, Chakib Benmoussa… -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio Marocco Spionaggio, Marocco: "Non abbiamo sorvegliato Macron" A dichiararlo, in un'intervista al 'Journal Du Dimanche', è l'ambasciatore del Marocco in Francia, Chakib Benmoussa, per il quale "esistono reti ostili al Marocco in Francia e altrove, che seguono ...

Progetto di spionaggio Pegasus: le domande che inchiodano il governo d'Israele ...che stanno indagando sulla società e sul coinvolgimento del suo software nei casi di spionaggio. ad_... Ma lo stesso re del Marocco ha motivo di temere. Anche il suo numero di telefono appare sulla lista ...

Spionaggio, Marocco: "Non abbiamo sorvegliato Macron" Adnkronos Spionaggio attraverso Pegasus, Marocco: “Non abbiamo sorvegliato Macron” "Il Marocco non ha spiato il presidente Emmanuel Macron. Non ha spiato l'ex premier o membri del governo. D'altra parte, non ci sono elementi che lo attestin ...

Spionaggio, Marocco: "Non abbiamo sorvegliato Macron" "Il Marocco non ha spiato il presidente Emmanuel Macron. Non ha spiato l'ex premier o membri del governo. D'altra parte, non ci sono elementi che lo attestino. La relazione tra Francia e Marocco è par ...

A dichiararlo, in un'intervista al 'Journal Du Dimanche', è l'ambasciatore delin Francia, Chakib Benmoussa, per il quale "esistono reti ostili alin Francia e altrove, che seguono ......che stanno indagando sulla società e sul coinvolgimento del suo software nei casi di. ad_... Ma lo stesso re delha motivo di temere. Anche il suo numero di telefono appare sulla lista ..."Il Marocco non ha spiato il presidente Emmanuel Macron. Non ha spiato l'ex premier o membri del governo. D'altra parte, non ci sono elementi che lo attestin ..."Il Marocco non ha spiato il presidente Emmanuel Macron. Non ha spiato l'ex premier o membri del governo. D'altra parte, non ci sono elementi che lo attestino. La relazione tra Francia e Marocco è par ...