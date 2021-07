Skateboard Olimpiadi: al via le prime gare di Tokyo 2020 (Di domenica 25 luglio 2021) Perché lo Skateboard sarà alle Olimpiadi. Proprio come Barbie. Oggi, infatti, lo skate diventa uno sport olimpico. Per la prima volta a Tokyo 2020 potremo, infatti, osservare flips, ollies e giri. Oltre a imparare com’è possibile volare con i piedi ancorati a una tavola. Da oggi – 25 luglio 2021 – all’Ariake Urban Sports Park prendono il via le gare maschili e femminili della nuova disciplina olimpica. Due le varianti previste: street e park. Le date da segnare sul calendario per seguire lo Skateboard alle Olimpiadi? 25 e 26 luglio, dedicate alle gare ... Leggi su amica (Di domenica 25 luglio 2021) Perché losarà alle. Proprio come Barbie. Oggi, infatti, lo skate diventa uno sport olimpico. Per la prima volta apotremo, infatti, osservare flips, ollies e giri. Oltre a imparare com’è possibile volare con i piedi ancorati a una tavola. Da oggi – 25 luglio 2021 – all’Ariake Urban Sports Park prendono il via lemaschili e femminili della nuova disciplina olimpica. Due le varianti previste: street e park. Le date da segnare sul calendario per seguire loalle? 25 e 26 luglio, dedicate alle...

SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: STA PURE LO SKATEBOARD ALLE OLIMPIADI.. ???? - SjDHE0xGbeKIRlt : STA PURE LO SKATEBOARD ALLE OLIMPIADI.. ???? - theselenophilex : Sto guardando le Olimpiadi di skateboard MA NON HO CAPITO COME FUNZIONANO. Li ho solo visto fare trick a caso e volare a terra - OgreBlackWhite : @FBiasin Aspe'... C'è lo skateboard alle olimpiadi? - rainingcaffeine : spero ci sia anche langa alle olimpiadi nel team giappone per lo skateboard -