Musetti/Sonego-Mektic/Pavic in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Olimpiadi Tokyo 2020 (Di lunedì 26 luglio 2021) Musetti/Sonego sfideranno Mektic/Pavic al secondo turno del torneo valido per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli azzurri hanno meritatamente eliminato Andujar/Carballes Baena, attraverso una performance complessivamente esente da sbavature e pragmatica nei momenti importanti. Scontro dalla difficoltà massima contro i croati, sebbene gli italiani abbiano voglia di mettersi in mostra ai Giochi nipponici. Match di scena lunedì 26 luglio, come quarto incontro dalle ore 04.00 italiane (dopo Swiatek-Badosa).

WeAreTennisITA : Sorteggio durissimo per le nostre tre azzurre in gara nel femminile, è andata meglio ai maschi. I primi turni del… - SpinaFan : @SportelliSimone @giovaafcim7 Musetti gioca il doppio con Sonego alle 7.20 mi pare - SportelliSimone : @giovaafcim7 5 e mezza sia sonego che musetti - bojrnrag : RT @fvnzioniamo: nessuno ne sta parlando ma sonego e musetti hanno passato il turno ?? - DiabloRoma : #Tokyo2020 #ITA #ItaliaTeam #3x3 7:25 vs #JPN 10:55 vs #USA #Tennis - 2i turni 4:00 Giorgi-Vesnina #ROC 5:30 Fogn… -