Migranti: dieci sbarchi nella notte, 177 arrivi a Lampedusa (Di domenica 25 luglio 2021) Con gli ultimi arrivi sono 1360 le persone all'interno dell'hotspot dell'isola già in una situazione di emergenza. In giornata, il trasferimento di 300 persone Leggi su rainews (Di domenica 25 luglio 2021) Con gli ultimisono 1360 le persone all'interno dell'hotspot dell'isola già in una situazione di emergenza. In giornata, il trasferimento di 300 persone

SilvioFb66 : RT @cjmimun: Dieci barconi, con 177 migranti, sono giunti stanotte a Lampedusa. Nove sbarchi sono arrivati prima della mezzanotte e hanno p… - francetomm : RT @cjmimun: Dieci barconi, con 177 migranti, sono giunti stanotte a Lampedusa. Nove sbarchi sono arrivati prima della mezzanotte e hanno p… - EraldoFR : RT @cjmimun: Dieci barconi, con 177 migranti, sono giunti stanotte a Lampedusa. Nove sbarchi sono arrivati prima della mezzanotte e hanno p… - cjmimun : Dieci barconi, con 177 migranti, sono giunti stanotte a Lampedusa. Nove sbarchi sono arrivati prima della mezzanott… - huzaifakattab : @rgowans Non importa quanto tu cerchi di fermarci, non sarai in grado di essere criminali e complici nell'uccidere… -