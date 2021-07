Marina, positivi 20 membri equipaggio Amerigo Vespucci (Di domenica 25 luglio 2021) Venti membri dell'equipaggio della Amerigo Vespucci sono risultati positivi, asintomatici o paucisintomatici. Lo comunica la Marina Militare spiegando di aver "prontamente messo in atto tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale, prevedendo una sosta nel porto della Spezia dove verrà attuato un protocollo specifico che prevede l'isolamento di 10 giorni in idonee strutture a terra per tutto il personale risultato positivo, nuovi controlli su tutti i membri dell'equipaggio e la completa sanificazione dell’unità ". ... Leggi su tg24.sky (Di domenica 25 luglio 2021) Ventidell'dellasono risultati, asintomatici o paucisintomatici. Lo comunica laMilitare spiegando di aver "prontamente messo in atto tutte le misure cautelative a tutela della salute del personale, prevedendo una sosta nel porto della Spezia dove verrà attuato un protocollo specifico che prevede l'isolamento di 10 giorni in idonee strutture a terra per tutto il personale risultato positivo, nuovi controlli su tutti idell'e la completa sanificazione dell’unità ". ...

