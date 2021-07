LIVE Tuffi, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani sognano il bronzo ad un tuffo dalla fine (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.41: La Germania non sbaglia e mette pressione all’Italia. 64.17 con il triplo e mezzo avanti carpiato e totale di 284.17. Serviranno 64 punti alle azzurre per prendersi la medaglia. 8.40: Il Canada vincerà la medaglia! 70.20 con il doppio e mezzo ritornato carpiato e 300.78 di punteggio finale. 8.38: Manca solo un tuffo alla fine. Questa la classifica: Cina (249.90), Canada (230.58), Italia (221.58) e Germania (220.80) 8.36: Purtroppo è un po’ scarsa in entrata Elena Bertocchi. Le azzurre ottengono 61.38 con il triplo e mezzo avanti carpiato. L’Italia è terza con ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.41: La Germania non sbaglia e mette pressione all’Italia. 64.17 con il triplo e mezzo avanti carpiato e totale di 284.17. Serviranno 64 punti alle azzurre per prendersi la medaglia. 8.40: Il Canada vincerà la medaglia! 70.20 con il doppio e mezzo ritornato carpiato e 300.78 di punteggio finale. 8.38: Manca solo unalla. Questa la classifica: Cina (249.90), Canada (230.58), Italia (221.58) e Germania (220.80) 8.36: Purtroppo è un po’ scarsa in entrata Elena. Le azzurre ottengono 61.38 con il triplo e mezzo avanti carpiato. L’Italia è terza con ...

Advertising

whatsgoingon94 : @foddipop @doubleG____ Su discovery sono nella live 'ginnastica e tuffi' però senza commento - zazoomblog : LIVE Tuffi Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani seconde dopo la prima rotazione - #Tuffi #Olimpiadi… - 4lezia : Buongiorno, siamo live con i tuffi - zazoomblog : LIVE Tuffi Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani se la giocano per una medaglia - #Tuffi #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tuffi 3 metri trampolino sincronizzato femminile: aggiornamenti in DIRETTA - #Tokyo #tuffi… -