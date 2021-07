LIVE Tuffi, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bertocchi/Pellacani settime, oro per la Cina (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui il nostro LIVE e grazie per averci seguito. 8.51: Davvero un peccato per Bertocchi/Pellacani che avevano sognato il podio olimpico fino all’ultimo tuffo. 8.49: Medaglia d’oro per la Cina (326.40), argento per il Canada (300.78) e bronzo per la Germania (284.97). L’Italia è settima con 267.48. 8.48: Solo 45.90 per le azzurre che sbagliano proprio l’ultimo tuffo e sprofondano addirittura al settimo posto. Che peccato! 8.47: TOCCA A NOI! FORZA RAGAZZE! 8.45: Serviranno 63.40 punti con il doppio e mezzo indietro carpiato alle azzurre per ... Leggi su oasport (Di domenica 25 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASi chiude qui il nostroe grazie per averci seguito. 8.51: Davvero un peccato perche avevano sognato il podio olimpico fino all’ultimo tuffo. 8.49: Medaglia d’oro per la(326.40), argento per il Canada (300.78) e bronzo per la Germania (284.97). L’Italia è settima con 267.48. 8.48: Solo 45.90 per le azzurre che sbagliano proprio l’ultimo tuffo e sprofondano addirittura al settimo posto. Che peccato! 8.47: TOCCA A NOI! FORZA RAGAZZE! 8.45: Serviranno 63.40 punti con il doppio e mezzo indietro carpiato alle azzurre per ...

Advertising

whatsgoingon94 : @foddipop @doubleG____ Su discovery sono nella live 'ginnastica e tuffi' però senza commento - zazoomblog : LIVE Tuffi Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani seconde dopo la prima rotazione - #Tuffi #Olimpiadi… - 4lezia : Buongiorno, siamo live con i tuffi - zazoomblog : LIVE Tuffi Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Bertocchi-Pellacani se la giocano per una medaglia - #Tuffi #Olimpiadi… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 tuffi 3 metri trampolino sincronizzato femminile: aggiornamenti in DIRETTA - #Tokyo #tuffi… -