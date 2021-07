L’Inter pronta a riabbracciare Lukaku. Il belga sui social: “Hey Milano” (Di domenica 25 luglio 2021) Vacanze finite per Romelu Lukaku che da domani tornerà a disposizione delL’Inter e si metterà a disposizione di Simone Inzaghi per provare a difendere lo scudetto appena conquistato. Il belga si sarebbe dovuto aggregare in serata negli Stati Uniti, ma dopo l’annullamento della tournée americana, l’attaccante è giunto a Milano. A testimoniarlo lo stesso Big Rom che sui social ha postato una foto con scritto “Hey Milano” e una foto del Duomo sullo sfondo. Lukaku è pronto a riprendersi L’Inter e a sfidare chi vorrà detronizzarlo dal tetto d’Italia. Foto: ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 luglio 2021) Vacanze finite per Romeluche da domani tornerà a disposizione dele si metterà a disposizione di Simone Inzaghi per provare a difendere lo scudetto appena conquistato. Ilsi sarebbe dovuto aggregare in serata negli Stati Uniti, ma dopo l’annullamento della tournée americana, l’attaccante è giunto a. A testimoniarlo lo stesso Big Rom che suiha postato una foto con scritto “Hey” e una foto del Duomo sullo sfondo.è pronto a riprendersie a sfidare chi vorrà detronizzarlo dal tetto d’Italia. Foto: ...

