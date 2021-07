Lady Kitty Spencer è convolata a nozze con l’imprenditore Michael Lewis (Di domenica 25 luglio 2021) Lady Kitty Spencer, nipote della principessa Diana, è convolata a nozze con l’imprenditore sudafricano Michael Lewis. Classe 1990 e modella di processione è la figlia di Charles, il fratello della compianta Lady D. Lui, invece, è un imprenditore di successo molto più grande di lei. I due sono fidanzati e innamorati da molti anni e avevano già deciso di convolare a nozze lo scorso anno. A causa della pandemia, però, fu rinviato e finalmente è arrivato anche per loro il grande giorno di convolare a nozze ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 luglio 2021), nipote della principessa Diana, èconsudafricano. Classe 1990 e modella di processione è la figlia di Charles, il fratello della compiantaD. Lui, invece, è un imprenditore di successo molto più grande di lei. I due sono fidanzati e innamorati da molti anni e avevano già deciso di convolare alo scorso anno. A causa della pandemia, però, fu rinviato e finalmente è arrivato anche per loro il grande giorno di convolare a...

