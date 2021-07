Governo: Renzi, ‘grazie a Iv controcorrente abbiamo Draghi’ (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 luh. (Adnkronos) – “Noi chiedevamo la svolta al Governo precedente e l’allora primo ministro pugliese Rocco Casalino… ops scusate, Giuseppe Conte, faceva finta di essere d’accordo ma poi non cambiava nulla. Dicevano a noi che eravamo un’anomalia, noi, non loro che hanno governato prima con Salvini e poi con la sinistra. Grazie a chi, come i ministri di Italia Viva Teresa Bellanova, Elena Bonetti ed Ivan Scalfarotto , hanno avuto il coraggio di andare controcorrente e dimettersi noi abbiamo un’Italia guidata da Draghi e non da Conte. Bisogna pensare di contare un po’ di meno se è per dare una mano al Paese”. Lo ha detto Matteo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 luh. (Adnkronos) – “Noi chiedevamo la svolta alprecedente e l’allora primo ministro pugliese Rocco Casalino… ops scusate, Giuseppe Conte, faceva finta di essere d’accordo ma poi non cambiava nulla. Dicevano a noi che eravamo un’anomalia, noi, non loro che hanno governato prima con Salvini e poi con la sinistra. Grazie a chi, come i ministri di Italia Viva Teresa Bellanova, Elena Bonetti ed Ivan Scalfarotto , hanno avuto il coraggio di andaree dimettersi noiun’Italia guidata da Draghi e non da Conte. Bisogna pensare di contare un po’ di meno se è per dare una mano al Paese”. Lo ha detto Matteo ...

