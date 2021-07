Calciomercato Sampdoria: Conti si avvicina, il Milan apre al prestito (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Sampdoria, Conti sempre più vicino a vestire la maglia blucerchiata: il Milan potrebbe aprire al prestito La Sampdoria non molla Andrea Conti. Il terzino destro del Milan ha già palesato la sua volontà di ricongiungersi a Roberto D’Aversa dopo l’esperienza al Parma e il Milan non vede l’ora di piazzarlo. A quanto riporta Tuttosport, la dirigenza rossonera potrebbe accontentarsi del prestito del terzino, soluzione che andrebbe bene anche alla Sampdoria. I blucerchiati devono procedere con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021)sempre più vicino a vestire la maglia blucerchiata: ilpotrebbe aprire alLanon molla Andrea. Il terzino destro delha già palesato la sua volontà di ricongiungersi a Roberto D’Aversa dopo l’esperienza al Parma e ilnon vede l’ora di piazzarlo. A quanto riporta Tuttosport, la dirigenza rossonera potrebbe accontentarsi deldel terzino, soluzione che andrebbe bene anche alla. I blucerchiati devono procedere con ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @BarFutbol_: In caso di cessione di #Romero l'#Atalanta si farà avanti per Mikkel #Damsgaard. I #nerazzurri potrebbero inserire nella tr… - BarFutbol_ : In caso di cessione di #Romero l'#Atalanta si farà avanti per Mikkel #Damsgaard. I #nerazzurri potrebbero inserire… - gilnar76 : Calciomercato Sampdoria, Conti più vicino: il #Milan apre al prestito #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - ReTwitStorm_ita : #Sampdoria, viva la #Pista #Watford per #Thorsby. C'è #Anche il #Napoli, la #Valutazione - persemprecalcio : ?? #Genoa e #Sampdoria stanno dando vita ad un derby di mercato per assicurarsi Luka #Jovic, talento serbo che piac… -