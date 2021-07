Calciomercato Roma: tutto fermo per Xhaka. L’Arsenal aspetta l’offerta giusta (Di domenica 25 luglio 2021) Calciomercato Roma: la trattativa per Xhaka è ancora ferma al palo. L’Arsenal è in attesa di ricevere l’offerta giusta da parte del club capitolino È ancora tutto fermo per Granit Xhaka. Come scrive Il Tempo la Roma è forte dell’accordo col giocatore, ma non ha ancora presentato un’offerta vicina ai 20 milioni richiesti dalL’Arsenal per il suo centrocampista. Il quotidiano spiega che lo svizzero non partirà dunque per il Portogallo dove i giallorossi saranno di scena per la seconda parte della ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 luglio 2021): la trattativa perè ancora ferma al palo.è in attesa di ricevereda parte del club capitolino È ancoraper Granit. Come scrive Il Tempo laè forte dell’accordo col giocatore, ma non ha ancora presentato un’offerta vicina ai 20 milioni richiesti dalper il suo centrocampista. Il quotidiano spiega che lo svizzero non partirà dunque per il Portogallo dove i giallorossi saranno di scena per la seconda parte della ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | La scheda di #Azmoun, il primo obiettivo di Mourinho per l'attacco giallorosso - DiMarzio : #Calciomercato, #Roma | #Azmoun primo nome per l'attacco di Mourinho, ma la trattativa non è semplice: il punto - SkySport : Calciomercato, Azmoun alla Roma? Lo #Zenit scherza sui social: '#Mourinho, ignoralo' #SkyCalciomercato #Azmoun #Roma - RomaQualitah : RT @enzoterex: Vorrei chiedere al nostro vate del calciomercato se la Roma ha davvero fatto un'offerta per langlet @Fil_Biafora OVUNQUE… - Fantacalcio : Calciomercato Roma: tutto fatto per Vina, le ultime -