Albese Con Cassano | incendio nella ditta di rifiuti

Advertising

info_lavoro : #AlbeseConCassano #Medicale #Medicina/Salute #Sanitario #Ospedaliero INFERMIERE RSA - ALBESE CON CASSANO (CO) -

Ultime Notizie dalla rete : Albese Con

Cassano (Como), 25 luglio 2021 - Un rogo è divampato ieri sera in una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti speciali e industriali adCassano. Sul posto sono ...Incendio in azienda adCassano questa sera. Fiamme in azienda Secondo quanto è stato sinora possibile ricostruire questa sera è scoppiato un grosso incendio nell'azienda Nuova Lario diCassano. Sul ...Albese Con Cassano (Como), 25 luglio 2021 - Un rogo è divampato ieri sera in una ditta specializzata nel trattamento di rifiuti speciali e industriali ad Albese Con Cassano. Sul posto sono immediatame ...Una colonna di fumo nera, densissima, si è alzata in serata dal capannone di una ditta che tratta e smaltisce rifiuti industriali ad Albese con Cassano.L’allarme è scattato poco dopo le 21 di sabato 2 ...