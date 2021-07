Voghera, la sindaca parla per la prima volta dopo l’omicidio: “Sono giorni difficili. Tragedia strumentalizzata mediaticamente” (Di sabato 24 luglio 2021) “Cari cittadini, Sono giorni difficili per la nostra comunità. Siamo increduli per la Tragedia che si è consumata, scossi dal clamore che ha investito la nostra città e dalla strumentalizzazione mediatica che hanno assunto fatti che la magistratura è stata chiamata a chiarire”. Queste le prime parole del sindaco di Voghera Paola Garlaschelli dopo l’omicidio di martedì sera, quando l’assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici ha sparato uccidendo Youns El Boussettaoui, un immigrato marocchino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) “Cari cittadini,per la nostra comunità. Siamo increduli per lache si è consumata, scossi dal clamore che ha investito la nostra città e dalla strumentalizzazione mediatica che hanno assunto fatti che la magistratura è stata chiamata a chiarire”. Queste le prime parole del sindaco diPaola Garlaschellidi martedì sera, quando l’assessore alla Sicurezza Massimo Adriatici ha sparato uccidendo Youns El Boussettaoui, un immigrato marocchino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

