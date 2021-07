Tokyo 2020, sei atleti azzurri in isolamento al Villaggio olimpico: «Ma gareggeranno comunque» (Di sabato 24 luglio 2021) Sei atleti azzurri di pugilato, tuffi e skateboard sono in isolamento al Villaggio di Tokyo 2020. Gli atleti in questione erano in aereo con un cronista risultato poi positivo al Covid-19: sono in isolamento ma continuano ad allenarsi e la loro situazione non pregiudica la partecipazione alle gare, hanno fatto sapere le autorità sanitarie giapponesi. Il Coni ha precisato che «tale posizione di ‘close contact’ non impatta sulla partecipazione ai Giochi di questi atleti, in quanto la normativa prevede che possono continuare ad allenarsi e a ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Seidi pugilato, tuffi e skateboard sono inaldi. Gliin questione erano in aereo con un cronista risultato poi positivo al Covid-19: sono inma continuano ad allenarsi e la loro situazione non pregiudica la partecipazione alle gare, hanno fatto sapere le autorità sanitarie giapponesi. Il Coni ha precisato che «tale posizione di ‘close contact’ non impatta sulla partecipazione ai Giochi di questi, in quanto la normativa prevede che possono continuare ad allenarsi e a ...

