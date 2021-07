Somiglianza tra Sophie Codegoni e Mara Fasone

(Di sabato 24 luglio 2021) Quello dellaè un post che noi di IsaeChia dedichiamo quotidianamente alle tante segnalazioni inviateci dai lettori del nostro sito (via mail a isa.e.chia@gmail.com o via social network, tramite le nostre pagine Facebook, Twitter o Instagram) che propongono una similitudine fisica che loro riscontrano, nei tratti o nei colori, tra due personaggi della televisione, della musica, del cinema, del gossip o dello sport. Si tratta pertanto di un post leggero, senza alcun fine se non quello di constatare o meno l’esistenza di qualche analogia tra due persone note. Eccovi ladi quest’oggi: Quella principessina di...

Advertising

malumasunshine : no vabbè vedo qualche somiglianza tra samele e carl brave - tommasobarani : @nomfup Penne e potere (o anche la straordinaria somiglianza tra Canetti e Occhetto) - spillo_ : ma solo io noto una strana somiglianza tra #malibu di @sangiovann1 e #SODONE di @thekidlaroi ????? - OfficialGurglin : @afb59 @Valenti63339244 Sì, ma il riferimento agli ebrei è evidentemente dato dalla somiglianza tra quanto accade o… - paolobitwo : Le #parolesmontate: gioco basato sulla somiglianza tra lettere. Per esempio, la STRINGA è una SIRINGA con la ¯. Qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Somiglianza tra

La Stampa

Colpisce laJuric e Gasperini : del loro modo di vedere il calcio adoro la semplicità. Non ti riempiono di informazioni, ma ognuno di noi sa quelle due o tre cose che deve fare'. '...Kendall Jenner lancia la mini collezione (a sua immagine e) in edizione super limitata, Longhchamp e le borse in nylon eco, Oséree e i costumi per ...al ritorno della moda primi 2000?...Beatrice Buonocore racconta della storia d’amore che sta vivendo con Ettore, tornando a parlare di Davide Donadei.Cristian Ansaldi, esterno del Torino fresco di rinnovo, racconta le sue sensazioni su Ivan Juric e non solo durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport. JURIC – “Guardi, io ho giocato anche con Ga ...