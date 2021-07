Sean Penn: "Non torno sul set finché non saranno tutti vaccinati" (Di sabato 24 luglio 2021) “Non tornerò sul set finché non saranno tutti vaccinati contro il Covid”. È l’annuncio dell’attore Sean Penn: un appello all’immunizzazione rivolto al cast e alla produzione della serie tv Gaslit, alla quale l’attore sta lavorando insieme a Julia Roberts. L’artista si è anche dichiarato pronto ad offrire supporto pratico e gratuito per facilitare la somministrazione delle dosi mediante la sua organizzazione benefica, Core, che già da tempo è impegnata sul fronte dell’emergenza coronavirus. Il due volte premio Oscar è stato tra i primi a vaccinarsi ed ora prende posizione, sensibilizzando ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) “Non tornerò sul setnoncontro il Covid”. È l’annuncio dell’attore: un appello all’immunizzazione rivolto al cast e alla produzione della serie tv Gaslit, alla quale l’attore sta lavorando insieme a Julia Roberts. L’artista si è anche dichiarato pronto ad offrire supporto pratico e gratuito per facilitare la somministrazione delle dosi mediante la sua organizzazione benefica, Core, che già da tempo è impegnata sul fronte dell’emergenza coronavirus. Il due volte premio Oscar è stato tra i primi a vaccinarsi ed ora prende posizione, sensibilizzando ...

