Scherma, Olimpiadi Tokyo: Luigi Samele fatica a realizzare l'argento: "Se me l'avessero detto prima, avrei firmato" (Di sabato 24 luglio 2021) Una prestazione superba. Gigi Samele, è lui ad aver dato inizio al valzer delle medaglie dell'Italia in queste Olimpiadi di Tokyo. Lo schermidore, specialista della sciabola, si è reso protagonista di un percorso eccezionale, culminato con una Finale che l'ha visto opposto al fuoriclasse ungherese Aron Szilagyi, campione sia a Londra che a Rio de Janeiro. Un vero e proprio "mostro sacro" della disciplina che ha saputo ripetersi con classe e determinazione, piegando il foggiano 15-7. Tuttavia, resta negli occhi quella fantastica semifinale vinta dall'atleta nostrano contro il coreano Kim, rimontando 9 stoccate, dal 6-12 fino a uno ...

