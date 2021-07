Olimpiadi, esordio vincente dell'Italia nel basket 3x3 donne (Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - esordio positivo per l 'Italia del basket 3x3 ai Giochi di Tokyo . Le azzurre, allenate da Andrea Capobianco, hanno sconfitto la Mongolia per 15 - 14 in una partita disputata all'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) -positivo per l 'del3x3 ai Giochi di Tokyo . Le azzurre, allenate da Andrea Capobianco, hanno sconfitto la Mongolia per 15 - 14 in una partita disputata all'...

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l'esordio ai Giochi, lunedì la prima gara (4)... - TV7Benevento : Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l'esordio ai Giochi, lunedì la prima gara (3)... - TV7Benevento : Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l'esordio ai Giochi, lunedì la prima gara (2)... - TV7Benevento : Olimpiadi: triathlon, azzurri pronti per l'esordio ai Giochi, lunedì la prima gara... - volley_stt : Super esordio di Michieletto alle Olimpiadi giapponesi -