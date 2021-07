Napoli, turisti emiliani rapinati di un Rolex. Nella fuga uno dei malviventi perde lo smartphone: i carabinieri arrestano due persone (Di sabato 24 luglio 2021) I carabinieri di Napoli Centro hanno arrestato due pregiudicati napoletani, di 23 e 37 anni, per rapina e lesioni ai danni di un gruppo di turisti. La sera dello scorso 2 giugno, quattro turisti – 2 professionisti emiliani con le loro rispettive mogli – si stavano allontanando a piedi dal ristorante dei Quartieri Spagnoli di via Speranzella dove avevano appena cenato. E’ piombato uno scooter con a bordo i rapinatori. Uno dei due, sceso dal veicolo, ha prima simulato di citofonare ad un portone lì vicino per poi avvicinarsi ad uno dei turisti. Gli ha afferrato il braccio e gli ha strappato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) IdiCentro hanno arrestato due pregiudicati napoletani, di 23 e 37 anni, per rapina e lesioni ai danni di un gruppo di. La sera dello scorso 2 giugno, quattro– 2 professionisticon le loro rispettive mogli – si stavano allontanando a piedi dal ristorante dei Quartieri Spagnoli di via Speranzella dove avevano appena cenato. E’ piombato uno scooter con a bordo i rapinatori. Uno dei due, sceso dal veicolo, ha prima simulato di citofonare ad un portone lì vicino per poi avvicinarsi ad uno dei. Gli ha afferrato il braccio e gli ha strappato ...

