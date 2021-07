Molestie nei ristoranti di New York, Joe Bastianich e lo chef Batali dovranno risarcire 20 dipendenti: cifra fissata a 600mila dollari (Di sabato 24 luglio 2021) Lo chef Mario Batali e l’imprenditore e volto della televisione Joe Bastianich dovranno risarcire circa 20 dipendenti, vittime di Molestie nei loro ristoranti di New York. I due, soci in affari con il Batali&Bastinich Hospitality Group dovranno pagare 600mila dollari alle donne che hanno denunciato di essere state molestate sessualmente mentre erano a lavoro in tre dei popolari ristoranti della Grande Mela. Secondo la procuratrice dello stato di New ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) LoMarioe l’imprenditore e volto della televisione Joecirca 20, vittime dinei lorodi New. I due, soci in affari con il&Bastinich Hospitality Grouppagarealle donne che hanno denunciato di essere state molestate sessualmente mentre erano a lavoro in tre dei popolaridella Grande Mela. Secondo la procuratrice dello stato di New ...

fanpage : Joe Bastianich e Mario Batali risarciranno le vittime di molestie sessuali nei loro locali - Frankf1842 : RT @FQMagazineit: Molestie nei ristoranti di New York, Joe Bastianich e lo chef Batali dovranno risarcire 20 dipendenti: cifra fissata a 60… - fattoquotidiano : RT @FQMagazineit: Molestie nei ristoranti di New York, Joe Bastianich e lo chef Batali dovranno risarcire 20 dipendenti: cifra fissata a 60… - FQMagazineit : Molestie nei ristoranti di New York, Joe Bastianich e lo chef Batali dovranno risarcire 20 dipendenti: cifra fissat… - lorenzocasalin4 : RT @lorenzocasalin4: Joe Bastianich, molestie sessuali nei suoi ristoranti: maxi-risarcimento. 'Il tuo seno non va', 'Inginocchiati', lo sc… -