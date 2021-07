Mercato Milan – Theo Hernandez, il Psg disposto a triplicare il suo ingaggio (Di sabato 24 luglio 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. L'insidia Psg è sempre in agguato: i francesi sarebbero disposti a triplicare l'ingaggio attuale di Theo Hernandez Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 luglio 2021) Le ultime suldel. L'insidia Psg è sempre in agguato: i francesi sarebbero disposti al'attuale di

Advertising

AntoVitiello : Mercato in uscita: il #Venezia in pressing su #Caldara (al #Milan sono arrivare anche altre richieste). La #Spal in pole per #Colombo - sportmediaset : Milan, sale sempre più il nome di #Ilicic: l’Atalanta vuole 5 milioni. #SportMediaset - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - SsantiagoF13 : RT @aletp4: Mercato #milan per #SportMediaset #KaioJorge beffa Milan fatta con la juve #kessie al Liverpool #theoHernandez al PSG, im… - GaretJax81 : @brema82 Sicuro ma non posso credere che Donnarumma sceglie la strada per la sua carriera in base alle stecche del… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Milan Il Milan tenta l'all - in al risparmio e potrebbe riuscirci Bakayoko a fine mercato, se arrivasse, sarebbe uno dei tasselli di un ideale all - in low - cost che il Milan sta cercando di attuare, riscatto di Tomori a parte. Ne fa parte anche Ballo - Touré , ...

Donnarumma pronto per il PSG: all'inizio guadagnerà meno rispetto all'offerta del Milan Commenta per primo Il botto del mercato. Il portiere della nazionale azzurra Gigio Donnarumma, fresco di vittoria dell'Europeo e del ... come riportato dai dati de L'Equipe , l'ex portiere del Milan ...

Mercato Milan – Leao, l’ideale sarebbe mandarlo a giocare in prestito Pianeta Milan Sportmediaset – Il Psg fa sul serio: pronto l’assalto a Theo Hernandez I rossoneri hanno fissato un incontro con l’agente. Sul mercato il Milan è alle prese con le ultime operazione in entrata per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli. Nel ...

Ilicic al Milan?/ Calciomercato news, lo sloveno piace per la trequarti Calciomercato news, lo sloveno Josip Ilicic potrebbe lasciare l'Atalanta con cui è in scadenza di contratto e gradirebbe di trasferirsi in un club che lo segue con interesse come il Milan.

Bakayoko a fine, se arrivasse, sarebbe uno dei tasselli di un ideale all - in low - cost che ilsta cercando di attuare, riscatto di Tomori a parte. Ne fa parte anche Ballo - Touré , ...Commenta per primo Il botto del. Il portiere della nazionale azzurra Gigio Donnarumma, fresco di vittoria dell'Europeo e del ... come riportato dai dati de L'Equipe , l'ex portiere del...I rossoneri hanno fissato un incontro con l’agente. Sul mercato il Milan è alle prese con le ultime operazione in entrata per completare la rosa da mettere a disposizione di mister Stefano Pioli. Nel ...Calciomercato news, lo sloveno Josip Ilicic potrebbe lasciare l'Atalanta con cui è in scadenza di contratto e gradirebbe di trasferirsi in un club che lo segue con interesse come il Milan.