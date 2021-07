Ma sei scemo? Poi la brutalità del branco | massacrato

Advertising

Stefania_1972 : RT @ilgiornale: La violenza è avvenuta a Marina di Pisa. La vittima, aggredita da giovani forse dell’est Europa, è stata trasportata in osp… - quellaubriaca : @its_willbyers no che tu sei scemo - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: La violenza è avvenuta a Marina di Pisa. La vittima, aggredita da giovani forse dell’est Europa, è stata trasportata in osp… - ilgiornale : La violenza è avvenuta a Marina di Pisa. La vittima, aggredita da giovani forse dell’est Europa, è stata trasportat… - AngelsOfLove12 : @christophersq76 @50special_50 No tu sei quello scemo che credeva fossi fake?????????? 'Alee, ma Angela è fake?' ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : sei scemo

il Giornale

"Eravamo in strada, uno sconosciuto ha fatto un apprezzamento volgare su di me", ha dichiarato la giovane alla polizia aggiungendo: " Il mio ragazzo ha risposto 'ma? Non lo vedi che ci sono ...... e le mie amiche mi dicevano "mascema, ha le Birkenstock", e io dicevo "sì, però", e poi è ... ma questo è sempre statoed ero io che non me ne accorgevo?). Quegli anni in cui ho guardato ...La violenza è avvenuta a Marina di Pisa. La vittima, aggredita da giovani forse dell’est Europa, è stata trasportata in ospedale in codice rosso e operata per un'emorragia cerebrale ...La violenza è avvenuta a Marina di Pisa. La vittima, aggredita da giovani forse dell’est Europa, è stata trasportata in ospedale in codice rosso e operata per un'emorragia cerebrale ...