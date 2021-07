(Di sabato 24 luglio 2021) In finale nella scherma arriva , ecco chi è l’atleta foggiano. (Elsa/Getty Images)Ha compiuto un’impresa incredibile, esperto schermidore italiano: il foggiano classe 1987, infatti, pochi minuti fa, ha battuto il quotatissimo Junghwan Kim. La sua rimonta è stata davvero spaventosa: a metà sfida era sotto 8-5, quindi si è ritrovato sotto per 12-7, ma ha fatto l’incredibile. Otto stoccate consecutive e vola in finale. Ti potrebbe interessare –> Jessica Springsteen, la figlia del Boss che sogna le Olimpiadi Per lui nel primo pomeriggio un’impresa quasi impossibile: sfiderà infatti il fuoriclasse ungherese Aron Szilagyi, ...

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Samele

SECONDA MEDAGLIA PER L'TALIA Scherma:in finale nella sciabolasarà in pedana per l'oro nella prova maschile di sciabola. L'azzurro ha sconfitto in semifinale con una grande rimonta il sudcoreano Kim 15 - 12. La finale si disputerà alle 14.15 ...La prima giornata dei Giochi olimpici di Tokyo regala già la seconda medaglia sicura per l'Italia. Dopo Vito Dell'Aquila nel teakwondo , un altro azzurro centra la finale:si gioca l'oro nella sciabola individuale maschile.ha battuto in semifinale 15 - 12 lo schermitore della Corea del Sud, Kim Jung - hwan (numero 15 del ranking), dopo una ...Arriva infatti il secondo podio azzurro: dopo Vito Dell’Aquila nel taekwondo, è Luigi Samele ad andare in finale nella sciabola maschile. Alle ore 14.15 finale per l’oro contro il magiaro Aron ...In finale nella scherma arriva Luigi Samele: la seconda medaglia dell'Italia dalla sciabola, ecco chi è l'atleta foggiano.