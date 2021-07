LIVE Ciclismo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: scatto secco da patte di Evenepoel e Nibali! Con loro Dunbar (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.12 Il gruppo si sta già riportando su Nibali, Evenepoel e Dunbar. Comunque sia è stata una bella prova di forza da parte dell’Italia; ma anche il Belgio si sta comportando davvero bene. 9.10 Restano soltanto in tre in testa alla corsa. Il loro vantaggio è di un solo minuto quando ci troviamo a 49 chilometri della conclusione. 9.08 Arriva anche il nostro Vincenzo Nibali! Con loro l’irlandese Eddie Dunbar. 9.07 scatto secco DEL FENOMENO BELGA REMCO Evenepoel! 9.06 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.12 Il gruppo si sta già riportando su Nibali,. Comunque sia è stata una bella prova di forza da parte dell’Italia; ma anche il Belgio si sta comportando davvero bene. 9.10 Restano soltanto in tre in testa alla corsa. Ilvantaggio è di un solo minuto quando ci troviamo a 49 chilometri della conclusione. 9.08 Arriva anche il nostro VincenzoConl’irlandese Eddie. 9.07DEL FENOMENO BELGA REMCO! 9.06 ...

SkySport : Tokyo LIVE: Nibali a caccia dell'impresa #SkySport #Tokyo2020 #Ciclismo #Nibali - zazoomblog : LIVE Ciclismo Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: forcing dell’Italia sul Monte Fuji! Ci pensa Ciccone - #Ciclismo… - diegonanni76 : LIVE #Tokyo2020 Partiamo con la giornata olimpica per seguire le gare da qui alla fine. In corso la prova di Cicl… - infoitsport : Olimpiadi, i risultati di oggi in diretta live: Nibali a caccia dell'oro nel ciclismo - tuttobiciweb_it : Cinque uomini in fuga con ancora 14'30'' quando mancano 115 km al traguardo. Seguite con noi il LIVE della prova ma… -