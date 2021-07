Intervista al direttore generale dell’Aifa Magrini | “Sbaglia chi dice che per i giovani il vaccino non serve Sono a rischio anche loro”

Advertising

CHRISTO71868829 : RT @GiorgiaMeloni: Festa dei Patrioti: qui potete rivedere la mia intervista con il direttore @GenSangiuliano: - kiuspo73 : RT @GiorgiaMeloni: Festa dei Patrioti: qui potete rivedere la mia intervista con il direttore @GenSangiuliano: - Laura64135537 : RT @GiorgiaMeloni: Festa dei Patrioti: qui potete rivedere la mia intervista con il direttore @GenSangiuliano: - Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: Festa dei Patrioti: qui potete rivedere la mia intervista con il direttore @GenSangiuliano: - GiulioMDiGiulio : RT @GiorgiaMeloni: Festa dei Patrioti: qui potete rivedere la mia intervista con il direttore @GenSangiuliano: -

Ultime Notizie dalla rete : Intervista direttore

La Repubblica

L'intensa giornata è stata introdotta dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo... Nella foto Ninni Corda, responsabile del settore giovanile del Seregno, durante un'......capirlo basta riavvolgere il nastro nella cineteca di Teleuniverso ed ascoltare la prima... Questo sito è tra i primi a segnalare cosa sta accadendo con l'articolo delA Trisulti il ...il Direttore Ubaldo Scanagatta e Vanni Gibertini da Tokyo raccontano le Olimpiadi: medaglie, tifoni, palestre e zone miste che potrebbero diventare zone... bagnate ...Tutto su casa e giardino: entra in Greenstyle e scopri le guide più complete in assoluto per curare la propria casa ed il proprio giardino in modo naturale.