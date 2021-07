Giorgia Meloni attacca Draghi sul green pass (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Mentre le norme approvate dal governo sul green pass hanno dato una spinta importante alla campagna vaccinale, come testimoniano i dati forniti oggi dalla maggior parte delle Regioni, sale di tono la polemica politica da parte di Giorgia Meloni. La leader di FdI a più riprese oggi ha usato parole forti per replicare a quelle altrettanto forti che il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva utilizzato per condannare quanti sconsigliano il vaccino. In mattinata, su Facebook, aveva scritto che “la cosa più inquietante della conferenza stampa di Draghi, sono le parole di terrore che ... Leggi su agi (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Mentre le norme approvate dal governo sulhanno dato una spinta importante alla campagna vaccinale, come testimoniano i dati forniti oggi dalla maggior parte delle Regioni, sale di tono la polemica politica da parte di. La leader di FdI a più riprese oggi ha usato parole forti per replicare a quelle altrettanto forti che il presidente del Consiglio Marioaveva utilizzato per condannare quanti sconsigliano il vaccino. In mattinata, su Facebook, aveva scritto che “la cosa più inquietante della conferenza stampa di, sono le parole di terrore che ...

Advertising

Marghe0855 : RT @GiovaValentini: Giorgia Meloni non vuole né il vaccino né il Green Pass: che cosa sarebbe accaduto in Italia se fosse stata ministra de… - PabloScart : RT @RobertoBurioni: Giorgia Meloni se la prende con me perché faccio sarcasmo sui novax. Accetto il fatto di non piacerle, ma non mi so spi… - eia58 : RT @meb: Giorgia #Meloni è semplicemente imbarazzante. Tre anni fa voleva i vaccini obbligatori, tre mesi fa il #GreenPass, adesso fa la No… - CutriChiara : RT @GiovaValentini: Giorgia Meloni non vuole né il vaccino né il Green Pass: che cosa sarebbe accaduto in Italia se fosse stata ministra de… - CutriChiara : RT @RobertoBurioni: Giorgia Meloni se la prende con me perché faccio sarcasmo sui novax. Accetto il fatto di non piacerle, ma non mi so spi… -