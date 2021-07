“E’ una tragedia Ci sono decine di vittime” Le impressionanti immagini Video

Advertising

elio_vito : Buongiorno. Volevo dire una cosa a #Salvini, che continua a richiamare la nota della Santa Sede sul #ddlZan. Con tu… - DPCgov : #19luglio 1985, la tragedia della #ValdiStava. Il crollo di due bacini di decantazione della miniera di Prestavèl p… - PaoloGentiloni : Per il sud del #Belgio una vera tragedia. E un grande moto di solidarietà popolare. Sono vicino alle famiglie colp… - anto_galli4 : RT @RadioSavana: La tragedia di Capri. Parla la sorella del povero autista morto per un malore improvviso: 'Mio fratello era una persona sa… - Andrea_Donega : RT @Leonardobecchet: La tragedia dell'Italia è una quota esagerata di persone che non riesce ad uscire dal proprio ego... nonostante tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : una tragedia

... affinché lagià avvenuta non inneschispirale di violenza" ."Spegniamo le ostilità - ha concluso - e uniamoci solidali, perché il modo migliore per rispettare la memoria di chi non c'è ...Mi rivolgo a tutti - ha specificato - , richiamando i valori più veri in ognuno di noi, affinché lagià avvenuta non inneschispirale di violenza. Il mio appello va alla stampa, ai ...Paola Garlaschelli scrive una lettera aperta ma non spiega perché nella sua giunta c'era uno 'sceriffo' noto per i suoi eccessi ...Massimo Adriatici, l'assessore alla sicurezza di Voghera agli arresti domiciliari per aver sparato in piazza a Youns El Boussetaoui, trentottenne marocchino conosciuto come Musta, è "persona stimata e ...