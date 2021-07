Dove vedere le 3 stagioni di Yellowstone in attesa dell’uscita della quarta (Di sabato 24 luglio 2021) La data d’uscita della quarta stagione di Yellowstone è fissata per l’autunno 2021. Si tratta di una serie tv nata nel 2018 grazie al lavoro di Taylor Sheridan e John Linson. Il protagonista è John Dutton, un uomo legatissimo al suo ranch e desideroso di proteggerlo a tutti i costi. La sua tranquillità verrà turbata dall’arrivo di imprenditori senza scrupoli, che saranno intenzionati a impadronirsi dei suoi territori. Inoltre, un altro pericolo proverrà dalla progettazione del primo Parco Nazionale d’America. Lo show potrebbe essere descritto come un western contemporaneo Dove avidità e sete di potere la fanno da ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 24 luglio 2021) La data d’uscitastagione diè fissata per l’autunno 2021. Si tratta di una serie tv nata nel 2018 grazie al lavoro di Taylor Sheridan e John Linson. Il protagonista è John Dutton, un uomo legatissimo al suo ranch e desideroso di proteggerlo a tutti i costi. La sua tranquillità verrà turbata dall’arrivo di imprenditori senza scrupoli, che saranno intenzionati a impadronirsi dei suoi territori. Inoltre, un altro pericolo proverrà dalla progettazione del primo Parco Nazionale d’America. Lo show potrebbe essere descritto come un western contemporaneoavidità e sete di potere la fanno da ...

