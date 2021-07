Covid: in Italia dato stabile con 5.140 nuovi casi e 5 decessi, tasso positività scende al 2% (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 5.140 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, dato stabile rispetto a ieri (5.143), con 258.929 tamponi, 21 mila in più. Tanto che il tasso di positività scende leggermente dal 2,2% al 2%. I decessi sono 5 (ieri 17), per un totale di 127.942 vittime dall’inizio dell’epidemia.In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in piu’ (ieri -3), con 21 ingressi del giorno, il dato più alto da oltre un mese, e salgono a 172. In area medica i ricoveri sono 36 in più (ieri +70), 1.340 in tutto. ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 luglio 2021) Sono 5.140 iinnelle ultime 24 ore,rispetto a ieri (5.143), con 258.929 tamponi, 21 mila in più. Tanto che ildileggermente dal 2,2% al 2%. Isono 5 (ieri 17), per un totale di 127.942 vittime dall’inizio dell’epidemia.In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 17 in piu’ (ieri -3), con 21 ingressi del giorno, ilpiù alto da oltre un mese, e salgono a 172. In area medica i ricoveri sono 36 in più (ieri +70), 1.340 in tutto. ...

