Capri, l'autopsia sul corpo dell'autista del bus esclude il malore. 'Emanuele morto per lesioni multiple' (Di sabato 24 luglio 2021) 'Dagli accertamenti eseguiti oggi è emerso che le cause del decesso sarebbero riconducibili a 'lesioni multiple agli organi toraco - addominalì: al momento, quindi, sembrerebbe escluso che il decesso ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) 'Dagli accertamenti eseguiti oggi è emerso che le cause del decesso sarebbero riconducibili a 'agli organi toraco - addominalì: al momento, quindi, sembrerebbe escluso che il decesso ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il minibus fuoristrada a Capri: dai primi esiti dell'autopsia si esclude il malore dell'autista deceduto. Miglioran… - teleischia : INCIDENTE A CAPRI. L’AUTOPSIA: “NESSUN MALORE, L’AUTISTA E’ MORTO PER LE LESIONI” - gianvitocolajem : RT @repubblica: Incidente di Capri: i primi esiti dell'autopsia escludono il malore per Emanuele Melillo - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Capri, l’autopsia escluderebbe un malore dell’autista del bus - patriziarutigl1 : RT @repubblica: Incidente di Capri: i primi esiti dell'autopsia escludono il malore per Emanuele Melillo -