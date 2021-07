Belén, polemiche a 12 giorni dal parto (Foto) (Di sabato 24 luglio 2021) Le Foto a fine articolo. Il parto di Belen è stato molto seguito sui social. La showgirl ha condiviso le Foto della piccola Luna Marì appena nata e nei giorni successivi non sono mancati gli scatti con i vestitini floreali o i momenti della nanna. Anche il primogenito di Belen, avuto dalla relazione con Stefano De Martino, Santiago è molto presente: emozionanti le Foto del piccolo che tiene in braccio la sorellina, o la storia dove la copre dalla luce con il suo cappello. A far discutere i fan, o sarebbe meglio chiamarli haters, di Belen Rodriguez sono stati prima la scelta di tornare a lavoro a ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 luglio 2021) Lea fine articolo. Ildi Belen è stato molto seguito sui social. La showgirl ha condiviso ledella piccola Luna Marì appena nata e neisuccessivi non sono mancati gli scatti con i vestitini floreali o i momenti della nanna. Anche il primogenito di Belen, avuto dalla relazione con Stefano De Martino, Santiago è molto presente: emozionanti ledel piccolo che tiene in braccio la sorellina, o la storia dove la copre dalla luce con il suo cappello. A far discutere i fan, o sarebbe meglio chiamarli haters, di Belen Rodriguez sono stati prima la scelta di tornare a lavoro a ...

Advertising

infoitcultura : Belen Rodriguez e la nascita di Luna Marì tra gioia, rammarico e polemiche: ecco cos’è successo verame - infoitcultura : Belen Rodriguez: polemiche per lo scatto di Antonino - Paltro2 : RT @PDUmorista: Padova, Polemiche per un intero reparto bloccato per il parto di Belen. E quando ti ricapita di vedere la figa di Belen. #B… - cuoreinviaggio : Ma il Codacons che rompe le palle per come l'ospedale ha gestito la questione Belen Rodriguez, secondo loro com'è s… - PDUmorista : Padova, Polemiche per un intero reparto bloccato per il parto di Belen. E quando ti ricapita di vedere la figa di B… -

Ultime Notizie dalla rete : Belén polemiche Belen a 12 giorni dal parto torna ad allenarsi: le polemiche sui social anche per le labbra 'rifatte' La showgirl è sulla bocca di tutti in questi ultimi giorni, sui social sono molto commentate le foto della piccola Luna ...

Gf Vip 6: nel cast anche Alex Belli, Andrea Casalino e Ainett Stephens ... ha dichiarato la showgirl, che durante la quinta edizione del reality show era stata criticata per alcune delle sue esternazioni e delle sue polemiche contro i concorrenti. VIP

Polemica Hysaj-tifosi Lazio: l’albanese canta “Bella ciao” e scoppia un caso Viola News La showgirl è sulla bocca di tutti in questi ultimi giorni, sui social sono molto commentate le foto della piccola Luna ...... ha dichiarato la showgirl, che durante la quinta edizione del reality show era stata criticata per alcune delle sue esternazioni e delle suecontro i concorrenti. VIP