Arriva un bastone per ciechi “smart” che interagisce con la città (Di domenica 25 luglio 2021) Si chiama LETIsmart il dispositivo applicato al tradizionale bastone bianco per ciechi che permetterà ai disabili visivi di orientarsi e interagire con l'ambiente urbano muovendosi in autonomia. Un sistema di avanguardia collocabile in punti strategici come incroci, semafori, fermate dell'autobus, uffici, negozi ma anche siti turistici, ospedali, scuole per città smart sempre più inclusive e vicine alle persone più fragili. A fare da apripista nazionale la città di Trieste, dove il dispositivo è stato ideato, sviluppato e adottato e da cui prende il via il percorso di implementazione su ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 25 luglio 2021) Si chiama LETIil dispositivo applicato al tradizionalebianco perche permetterà ai disabili visivi di orientarsi e interagire con l'ambiente urbano muovendosi in autonomia. Un sistema di avanguardia collocabile in punti strategici come incroci, semafori, fermate dell'autobus, uffici, negozi ma anche siti turistici, ospedali, scuole persempre più inclusive e vicine alle persone più fragili. A fare da apripista nazionale ladi Trieste, dove il dispositivo è stato ideato, sviluppato e adottato e da cui prende il via il percorso di implementazione su ...

