Tu si que Vales, ecco quando ci saranno le prossime registrazioni con Belen Rodriguez: date e orari (Di venerdì 23 luglio 2021) É di pochi giorni fa la notizia che un malessere improvviso aveva colto la showgirl argentina Belen Rodriguez durante le registrazioni del progamma di Canale 5, Tu si que Vales. La conduttrice era tornata a lavoro a distanza di pochi giorni dal parto e non ha retto l'affaticamento che tante ore di registrazione comporta. La buona notizia è che la Rodriguez è tornata in pista, avendo risolto i suoi problemi di salute tempestivamente ; le registrazioni del varietà di Maria De Fillippi riprenderanno con tre appuntamenti consecutivi: vediamo date ed orari.

