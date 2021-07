Steam Deck | Valve non ha trovato un singolo gioco che non girasse con qualità

(Di venerdì 23 luglio 2021) In un nuovo video di IGN,ha parlato un po' più approfonditamente delle capacità tecniche die del suo processore AMD, affermando che anche i giochi in uscita quest'anno "sono stati eseguiti senza problemi". "Negli ultimi anni abbiamo esaminato vari giochi nel catalogo arretrato, ma il vero test per noi sono stati i giochi che uscivano l'anno scorso. Semplicemente non potevano funzionare molto bene sui precedenti prototipi e architetture che stavamo testando", ha detto lo sviluppatore diPierre-Loup Griffais. "Questa è la prima volta che raggiungiamo il livello di prestazioni necessario per eseguire ...

Invece di proporre un caschetto per realtà virtuale o un controller, però, la casa americana porterà nei negozi, un PC da gaming portatile , a partire dal prossimo mese di dicembre. In un nuovo video di IGN, Valve ha parlato un po' più approfonditamente delle capacità tecniche di Steam Deck e del suo processore AMD, affermando che anche i giochi in uscita quest'anno "sono stati e ...Lo Steam Next Fest è stato un evento piuttosto significativo a giugno, dato che ha permesso a molti videogiocatori di provare parecchie demo di titoli in uscita, un bel modo per capire quale sarà il p ...