Secondo Mario Draghi le persone vaccinate «non sono contagiose», ma non è così e bisogna continuare a vaccinare (Di venerdì 23 luglio 2021) Durante la conferenza stampa di giovedì 22 luglio 2021, Mario Draghi ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito alla questione vaccini anti Covid19. Una di queste è senz’altro quella in cui contesta coloro che rilanciano appelli a non vaccinarsi: «L’appello a non vaccinarsi, è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori o fai morire. Questo è. Senza vaccinazione, si deve chiudere, di nuovo». In merito al Green Pass, Secondo il Presidente del Consiglio questo consentirebbe alle persone di partecipare ad eventi «con la garanzia, però, di ritrovarsi tra persone che non sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) Durante la conferenza stampa di giovedì 22 luglio 2021,ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito alla questione vaccini anti Covid19. Una di queste è senz’altro quella in cui contesta coloro che rilanciano appelli a non vaccinarsi: «L’appello a non vaccinarsi, è un appello a morire. Non ti vaccini, ti ammali, muori o fai morire. Questo è. Senza vaccinazione, si deve chiudere, di nuovo». In merito al Green Pass,il Presidente del Consiglio questo consentirebbe alledi partecipare ad eventi «con la garanzia, però, di ritrovarsi trache non...

