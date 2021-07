Possibile ricarica in 20 minuti su Huawei P50 ma dubbi sui modelli coinvolti (Di venerdì 23 luglio 2021) La serie Huawei P50 verrà presentata giovedì prossimo 29 luglio. Più che normale è dunque che a meno di una settimana dal lancio si moltiplichino le anticipazioni sui modelli ammiraglia successivi ai Huawei P40. Quello di oggi riguarda la tecnologia di ricarica dei dispositivi che verranno e preannuncia una piccola grande rivoluzione nell’esperienza d’uso degli utenti. Secondo un informatore Weibo (social cinese alter ego di Twitter) avrebbe reso noto che con i prossimi Huawei P50 giungerebbe una tecnologia di ricarica ultrarapida con caricatore di serie da 100 W. Per quanto non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 luglio 2021) La serieP50 verrà presentata giovedì prossimo 29 luglio. Più che normale è dunque che a meno di una settimana dal lancio si moltiplichino le anticipazioni suiammiraglia successivi aiP40. Quello di oggi riguarda la tecnologia didei dispositivi che verranno e preannuncia una piccola grande rivoluzione nell’esperienza d’uso degli utenti. Secondo un informatore Weibo (social cinese alter ego di Twitter) avrebbe reso noto che con i prossimiP50 giungerebbe una tecnologia diultrarapida con caricatore di serie da 100 W. Per quanto non ...

