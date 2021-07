Paolo Bonolis, ex concorrente disturba la sua intimità: “Non lo faccia più” (Di venerdì 23 luglio 2021) Una grande sorpresa stupisce i fans di Paolo Bonolis, che pure reagisce con enorme stupore a ciò che avviene fuori dal suo camerino. I telespettatori di “Avanti un Altro” ricordano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 23 luglio 2021) Una grande sorpresa stupisce i fans di, che pure reagisce con enorme stupore a ciò che avviene fuori dal suo camerino. I telespettatori di “Avanti un Altro” ricordano… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

PasqualeMarro : #SoniaBruganelli su #PaoloBonolis, “Lui a casa non è…” - lorenzodicapua : @fabiobortolotti Paolo Bonolis - ValentinoSpagn1 : @marcosalvati Ma come?! È il pupillo del tuo caro amico fraterno Paolo Bonolis, che lo ha lanciato!!! E tu non ne c… - louisockss : Da destra a sinistra: Orietta Berti, uno scolapasta che ci ha creduto troppo, Carlo conti, Paolo Bonolis e Justin b… - crisbymcbacon : RT @tw_fyvry: Gli atleti italiani che con quelle tute bianche sembrano dei concorrenti di Italiani con Paolo Bonolis... #Tokyo2020 -